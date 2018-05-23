Владимиру Путину доложили о смерти Дарьи Стариковой

Девушке не удалось победить онкологию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о смерти Дарьи Стариковой. Она, напомним, 5 мая 2017 года в ходе «Прямой линии» с главой государства рассказала Путину, что врачи поставили ей неправильный диагноз. После этого болезнь жительницы Апатитов серьёзно ухудшилась.

Лишь после вмешательства президента Дарью доставили в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена. Однако усилия специалистов оказались тщетны – время на лечение было упущено из-за неверного диагноза, установленного ранее.

О смерти Дарьи Стариковой сообщили в среду, 23 мая, в министерстве здравоохранения РФ. Девушка умерла накануне ночью.

- Врачи сделали все возможное для её спасения. Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье ещё почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дарьи, - отметили в ведомстве.