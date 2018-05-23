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Константин Большаков
23 Мая, 2018 14:00
Владимиру Путину доложили о смерти Дарьи Стариковой
Владимир Путин и Дарья Старикова в ходе "Прямой линии".
Источник: News.nashbryansk.ru
Москва, 23 Мая - DIXINEWS.
Девушке не удалось победить онкологию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о смерти Дарьи Стариковой. Она, напомним, 5 мая 2017 года в ходе «Прямой линии» с главой государства рассказала Путину, что врачи поставили ей неправильный диагноз. После этого болезнь жительницы Апатитов серьёзно ухудшилась.
Лишь после вмешательства президента Дарью доставили в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена. Однако усилия специалистов оказались тщетны – время на лечение было упущено из-за неверного диагноза, установленного ранее.
О смерти Дарьи Стариковой сообщили в среду, 23 мая, в министерстве здравоохранения РФ. Девушка умерла накануне ночью.
- Врачи сделали все возможное для её спасения. Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье ещё почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дарьи, - отметили в ведомстве.
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