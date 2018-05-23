Брифинг Марии Захаровой был сорван

Из-за шума представителю МИД пришлось прервать выступление.

В среду, 23 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный еженедельный брифинг. В ходе выступления, например, Захарова уже прокомментировала выход Украины из Содружества независимых государств.

В какой-то момент в зале раздался сильный посторонний шум, из-за чего Захарова прервала выступление. Как оказалось, включилась воздушная система, звук которой заглушил голос представителя дипломатического ведомства.

Однако спустя 5 минут проблему удалось устранить, и брифинг продолжился.