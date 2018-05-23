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Константин Большаков
23 Мая, 2018 13:27
Брифинг Марии Захаровой был сорван
Брифинг Марии Захаровой.
Источник: News.rambler.ru
Москва, 23 Мая - DIXINEWS.
Из-за шума представителю МИД пришлось прервать выступление.
В среду, 23 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный еженедельный брифинг. В ходе выступления, например, Захарова уже прокомментировала выход Украины из Содружества независимых государств.
В какой-то момент в зале раздался сильный посторонний шум, из-за чего Захарова прервала выступление. Как оказалось, включилась воздушная система, звук которой заглушил голос представителя дипломатического ведомства.
Однако спустя 5 минут проблему удалось устранить, и брифинг продолжился.
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