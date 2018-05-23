Озвучены сроки выхода Украины из СНГ

О них рассказали в российском дипломатическом ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что процесс выхода Украины из СНГ займёт около года. Она отметила, что такие сроки, примерно, будут в ходе «цивилизованного выхода» соседнего государства из Содружества.

При этом Захарова уверена, что политический интерес выйти из СНГ имеют только украинские власти, тогда как простые граждане пострадают от этого.

- Украинцам выход из Содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к интеграции с ЕС, - заметила представитель МИД.

Мария Захарова напомнила, что за четыре с лишним года, после переворота в Украине, страна не внесла в единый бюджет органов СНГ «ни копейки». Долг Киева составляет уже более 300 млн рублей.

Напомним, о выходе Украины из СНГ президент Пётр Порошенко объявил 19 мая.