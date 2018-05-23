Медведев попросил найти деньги на майские указы до 6 июля

Профильные министерства должны будут подготовить предложения по источникам для финансирования нацпроектов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству финансов и министерству экономического развития найти источники финансирования национальных проектов, обозначенных в новых майских указах президента страны Владимира Путина. Срок – до 6 июля.

Также до этой даты профильным министерствам необходимо подготовить предложения, как, учитывая расходы на нацпроекты, сбалансировать консолидированные бюджеты регионов.

По словам Дмитрия Медведева, минимальная сумма, о которой идёт речь – 8 трлн рублей, а на реализацию всех задач потребуется порядка 25 трлн рублей. 8 трлн властям необходимо найти, тогда как оставшиеся средства заложены в бюджете, говорил глава кабмина ранее.

Напомним, среди майских указов Путина указаны 12 приоритетных нацпроектов, среди которых ускорение темпов экономического роста, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни до 78 лет и др. Также президент поставил задачу войти в пятёрку крупнейших экономик мира до 2024 года.