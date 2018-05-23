Спорт

Виктория Грей
23 Мая, 2018 10:15

Стадион «Санкт-Петербург Арена» передан ФК «Зенит»

Стадион «Санкт-Петербург Арена».
Источник: visit-petersburg.ru
#стадион

#зенит

#мундиаль
Санкт-Петербург, 23 Мая - DIXINEWS.

Стадион, который расположен на Крестовском острове, официально перешёл в управление футбольного клуба «Зенит».

Акт приёма-передачи между дочерней компанией «Зенит-Арена» и правительством Санкт-Петербурга был подписан 18 мая 2018 года, а новость о передачи стадиона появилась на официальном сайте питерского клуба 22 мая 2018 года.

Также пресс-служба сине-бело-голубых сообщает, что сама договорённость передачи стадиона была достигнута ещё 15 февраля 2018 года. Тогда между клубом и администрацией было заключено соглашение, о том, что «Зенит» обязан реконструировать, технически обслуживать и эксплуатировать весь комплекс.

Стоит отметить, что стадион передан зенитовцам на 49 лет, но пользоваться им они начнут только по завершению Чемпионата мира по футболу.

«Санкт-Петербург Арена» во время мундиаля примет семь матчей, в том числе матч Россия-Египет. Также здесь пройдут 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

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