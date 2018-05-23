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Константин Большаков
23 Мая, 2018 09:21
Крупнейший в мире сайт для туристов собираются заблокировать в РФ
Booking.com.
Источник: Euromag.ru
Москва, 23 Мая - DIXINEWS.
Решение будет принято в начале июня.
Ростуризм рассматривает возможность блокировки на территории нашей страны американского туристического сервиса Booking.com. Соответствующее поручение ведомству дали в министерстве культуры РФ.
Письмо от департамента туризма и региональной политики Минкультуры с предложением рассмотреть возможность блокировки сайта поступило в Ростуризм 21 мая, пишет «РБК». Федеральное агентство по туризму должно озвучить своё решение до 4 июня.
Издание утверждает, что с данной инициативой выступил один из отечественных туроператоров, предложивший заблокировать Booking.com в качестве ответа на антироссийские санкции.
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