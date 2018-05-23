Крупнейший в мире сайт для туристов собираются заблокировать в РФ

Решение будет принято в начале июня.

Ростуризм рассматривает возможность блокировки на территории нашей страны американского туристического сервиса Booking.com. Соответствующее поручение ведомству дали в министерстве культуры РФ.

Письмо от департамента туризма и региональной политики Минкультуры с предложением рассмотреть возможность блокировки сайта поступило в Ростуризм 21 мая, пишет «РБК». Федеральное агентство по туризму должно озвучить своё решение до 4 июня.

Издание утверждает, что с данной инициативой выступил один из отечественных туроператоров, предложивший заблокировать Booking.com в качестве ответа на антироссийские санкции.