В правительстве отреагировали на подорожание бензина

Власти могут понизить стоимость акцизов на топливо.

Ряд федеральных СМИ сообщили о том, что в правительстве РФ началось обсуждение подорожания автомобильного топлива. В частности, кабмин задумывается о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо.

Для бензина акцизы могут подешеветь до 3 тысяч рублей за тонну, а для дизельного топлива – до 2 тысяч рублей за тонну. Соответственно, цена за литр понизится на 2,2 рубля и 1,7 рубля.

По данным «Ведомостей», которые ссылаются на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, снижение акцизов может произойти 1 июля. Эксперты, говорившие с изданием, заметили, что это может привести к потери до 100 млрд рублей для федерального бюджета во втором полугодии.