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Константин Большаков
23 Мая, 2018 08:40
В правительстве отреагировали на подорожание бензина
Правительство РФ.
Источник: View-photo.ru
Москва, 23 Мая - DIXINEWS.
Власти могут понизить стоимость акцизов на топливо.
Ряд федеральных СМИ сообщили о том, что в правительстве РФ началось обсуждение подорожания автомобильного топлива. В частности, кабмин задумывается о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо.
Для бензина акцизы могут подешеветь до 3 тысяч рублей за тонну, а для дизельного топлива – до 2 тысяч рублей за тонну. Соответственно, цена за литр понизится на 2,2 рубля и 1,7 рубля.
По данным «Ведомостей», которые ссылаются на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, снижение акцизов может произойти 1 июля. Эксперты, говорившие с изданием, заметили, что это может привести к потери до 100 млрд рублей для федерального бюджета во втором полугодии.
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