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Станислав Сикорский
22 Мая, 2018 15:59
Россияне смогут получить бесплатную помощь юристов 1 июня
Судебные атрибуты.
Источник: DixiNews
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.
На 1 июня в Российской Федерации запланирован всегосударственный день юридической помощи.
Об этом стало известно из заявления пресс-службы Федеральной адвокатской палаты РФ. В рамках данного праздника каждый россиянин может получить бесплатную юридическую помощь.
"Квалифицированная юридическая помощь будет оказана всем без исключения категориям граждан и по любой отрасли права. Другими словами, 1 июня каждый гражданин сможет получить бесплатную консультацию адвоката по вопросам семейного, гражданского, уголовного, налогового, предпринимательского и любого иного права", - подчеркнули в ведомстве.
Адвокаты будут готовы оказать необходимую помощь вне рамок ограничений, которые принимают в проведении других аналогичных мероприятий.
Соответствующее решение приняли в Совете Федеральной палаты адвокатов России. С предложением выступили адвокатские палаты.
Официальные сведения относительно адвокатских образований, где предоставляют помощь, обнародуют на сайтах организаций и ведомств, а также в СМИ.
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