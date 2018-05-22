Россияне смогут получить бесплатную помощь юристов 1 июня

На 1 июня в Российской Федерации запланирован всегосударственный день юридической помощи.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Федеральной адвокатской палаты РФ. В рамках данного праздника каждый россиянин может получить бесплатную юридическую помощь.

"Квалифицированная юридическая помощь будет оказана всем без исключения категориям граждан и по любой отрасли права. Другими словами, 1 июня каждый гражданин сможет получить бесплатную консультацию адвоката по вопросам семейного, гражданского, уголовного, налогового, предпринимательского и любого иного права", - подчеркнули в ведомстве.

Адвокаты будут готовы оказать необходимую помощь вне рамок ограничений, которые принимают в проведении других аналогичных мероприятий.

Соответствующее решение приняли в Совете Федеральной палаты адвокатов России. С предложением выступили адвокатские палаты.

Официальные сведения относительно адвокатских образований, где предоставляют помощь, обнародуют на сайтах организаций и ведомств, а также в СМИ.