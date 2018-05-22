Кудрин официально возглавил Счётную палату

Чиновник поблагодарил депутатов за поддержку.

Алексей Кудрин, экс-министр финансов РФ, назначен депутатам Государственной думы главой Счётной палаты. На этом посту он сменил Татьяну Голикову, которая, в свою очередь, была назначена вице-премьером. В правительстве госпожа Голикова будет курировать социальную политику.

- Только что утверждён Госдумой на пост председателя Счётной палаты. Благодарю депутатов за поддержку. Обеспечим беспристрастный и открытый контроль за исполнением стратегических целей страны, - написал Кудрин в своём твиттере.

Напомним, ранее Татьяна Голикова, подводя итоги работы на посту главы Счётной палаты, расплакалась в Госдуме.