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Константин Большаков
22 Мая, 2018 16:12
Кудрин официально возглавил Счётную палату
Алексей Кудрин.
Источник: Reuters.com
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.
Чиновник поблагодарил депутатов за поддержку.
Алексей Кудрин, экс-министр финансов РФ, назначен депутатам Государственной думы главой Счётной палаты. На этом посту он сменил Татьяну Голикову, которая, в свою очередь, была назначена вице-премьером. В правительстве госпожа Голикова будет курировать социальную политику.
- Только что утверждён Госдумой на пост председателя Счётной палаты. Благодарю депутатов за поддержку. Обеспечим беспристрастный и открытый контроль за исполнением стратегических целей страны, - написал Кудрин в своём твиттере.
Напомним, ранее Татьяна Голикова, подводя итоги работы на посту главы Счётной палаты, расплакалась в Госдуме.
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