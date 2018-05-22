Песков призвал верить Путину

И не доверять сообщениям зарубежных СМИ о неудачных испытаниях нового российского оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение американского телеканала CNBC о том, что испытания новой российской ракеты с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия потерпели неудачу. По его словам, информация, опубликованная журналистами из США, не является правдивой.

- Слушайте президента РФ и верьте ему, - заявил Песков, комментируя материал CNBC.

Напомним, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил об успешных испытаниях новой ракеты на ядерном двигателе.