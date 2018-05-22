|
Константин Большаков
22 Мая, 2018 13:46
Песков призвал верить Путину
Послание президента Федеральному собранию.
Источник: M.dp.ru
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.
И не доверять сообщениям зарубежных СМИ о неудачных испытаниях нового российского оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение американского телеканала CNBC о том, что испытания новой российской ракеты с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия потерпели неудачу. По его словам, информация, опубликованная журналистами из США, не является правдивой.
- Слушайте президента РФ и верьте ему, - заявил Песков, комментируя материал CNBC.
Напомним, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил об успешных испытаниях новой ракеты на ядерном двигателе.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия