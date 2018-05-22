Политика

Константин Большаков
22 Мая, 2018 12:35

Госдума приняла закон о контрсанкциях в третьем чтении

Госдума.
Источник: Krpress.ru
#санкции

#ГосДума

#контрсанкции
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.

Вскоре он вступит в силу.

Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли законопроект о контрсанкциях. Официально документ называется «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», закон вступит в силу со дня официальной публикации.

Согласно этому законопроекту, российские власти смогут вводить ответные санкции на ограничительные меры со стороны американцев и других стран. Меры могут касаться как зарубежных политиков, так и организаций и граждан из иностранных государств.

Напомним, авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций. Первоначально предлагалось также дать возможность властям запрещать импорт зарубежных лекарств, однако от этого пункта было решено отказаться.

В то же время в Госдуме решили отложить принятие законопроекта о наказаниях за исполнение антироссийских санкций на территории нашей страны и за действия, повлёкшие введение таких санкций. Его обсудят дополнительно в среду, 23 мая.

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