Госдума приняла закон о контрсанкциях в третьем чтении

Вскоре он вступит в силу.

Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли законопроект о контрсанкциях. Официально документ называется «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», закон вступит в силу со дня официальной публикации.

Согласно этому законопроекту, российские власти смогут вводить ответные санкции на ограничительные меры со стороны американцев и других стран. Меры могут касаться как зарубежных политиков, так и организаций и граждан из иностранных государств.

Напомним, авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций. Первоначально предлагалось также дать возможность властям запрещать импорт зарубежных лекарств, однако от этого пункта было решено отказаться.

В то же время в Госдуме решили отложить принятие законопроекта о наказаниях за исполнение антироссийских санкций на территории нашей страны и за действия, повлёкшие введение таких санкций. Его обсудят дополнительно в среду, 23 мая.