Власть

Константин Большаков
22 Мая, 2018 10:25

Путин раскрыл, кого поддержал в августовском «путче» 1991 года

Владимир Путин (1991 год).
Источник: dixinews.ru
#Путин

#Собчак

#путч
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.

По словам президента, ему нужно было сделать выбор в то непростое время.

В интервью для документальной картины «Дело Собчака» президент России Владимир Путин рассказал о событиях в августе 1991 года, когда произошёл так называемый «путч». В результате Путину пришлось делать выбор между действующей властью и «путчистами».

Тогда Владимир Путин работал в команде мэра Ленинграда Анатолия Собчака, поэтому принять решение было тяжело: с одной стороны президент Борис Ельцин, а с другой - Госкомитет по чрезвычайному положению, куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков (сам Путин был офицером КГБ).

Как отметил российский лидер, он не мог быть «там и там одновременно», поэтому принял решение остаться с Собчаком, «чтобы не метаться туда-сюда», после чего написал рапорт об отставке.

Напомним, премьера фильма «Дело Собчака» о первом мэре Санкт-Петербурга выйдет 12 июня. История будет вестись от лица его дочери Ксении Собчак.

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