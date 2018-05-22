Путин раскрыл, кого поддержал в августовском «путче» 1991 года

По словам президента, ему нужно было сделать выбор в то непростое время.

В интервью для документальной картины «Дело Собчака» президент России Владимир Путин рассказал о событиях в августе 1991 года, когда произошёл так называемый «путч». В результате Путину пришлось делать выбор между действующей властью и «путчистами».

Тогда Владимир Путин работал в команде мэра Ленинграда Анатолия Собчака, поэтому принять решение было тяжело: с одной стороны президент Борис Ельцин, а с другой - Госкомитет по чрезвычайному положению, куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков (сам Путин был офицером КГБ).

Как отметил российский лидер, он не мог быть «там и там одновременно», поэтому принял решение остаться с Собчаком, «чтобы не метаться туда-сюда», после чего написал рапорт об отставке.

Напомним, премьера фильма «Дело Собчака» о первом мэре Санкт-Петербурга выйдет 12 июня. История будет вестись от лица его дочери Ксении Собчак.