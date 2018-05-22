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Константин Большаков
22 Мая, 2018 10:03
Ройзман покидает пост мэра Екатеринбурга
Евгений Ройзман.
Источник: Arenahd.tv
Екатеринбург, 22 Мая - DIXINEWS.
Он недоволен отменой прямых выборов градоначальника.
Действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил о том, что покидает свой пост. Причиной стала отмена прямых выборов главы города, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
- Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра – прямой обман жителей и предательство интересов города, - написал Ройзман на своей странице в твиттере. – Не стану в этом участвовать, подал в отставку.
О своём решении во вторник, 22 мая, Евгений Ройзман объявил и депутатам городской думы в ходе заседания. В гордуме сегодня должны были одобрить отмену прямых выборов мэра, однако Ройзман отказался участвовать в заседании, объявил его закрытым и покинул зал.
Напомним, закон об отмене прямых выборов Екатеринбурга подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в апреле.
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