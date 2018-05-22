Производство «Лады Приоры» будет прекращено

Продажи этой модели продолжают падать.

В июле 2018 года «АвтоВАЗ» намерен прекратить производство моделей «Лада Приора». Такую информацию озвучили топ-менеджеры двух дилерских компаний, пишут «Ведомости».

По информации издания, также будет прекращена сборка «Лады Гранта» и «Лады Калины». Завод намерен выпускать их рестайлинговые модели в Х-стиле. В самом «АвтоВАЗе» данную информацию официально не подтвердили, но и не опровергли.

Такое решение назвал логичным генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, «Лада Приора» морально и физически устарела, к тому же, остановка производства этой модели не ударит по карману «АвтоВАЗа» - на «Приору» пришлось всего 4,8% от продаж «Лады».

Покупатели «Приоры», считает Целиков, переключатся на другие модели от «Лады» и вряд ли отправятся к конкурентам российского автогиганта.