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Константин Большаков
22 Мая, 2018 09:09

Собянин не пойдёт на выборы мэра от «Единой России»

Сергей Собянин.
Источник: Caoinform.ru
#Собянин

#ЕдинаяРоссия

#выборымэра
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.

Действующий градоначальник будет самовыдвиженцем.

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин собирается участвовать в сентябрьских выборах главы города как самовыдвиженец, пишут федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники. Так, якобы в администрации президента заявили, что подобное решение связано с выборами 2013 года, когда Собянин также шёл самовыдвиженцем, а не от «ЕР», в которой он состоит.

Собеседники, близкие к мэрии, в свою очередь отметили, что рейтинг лично Сергея Собянина в Москве повыше, чем у партии «Единая Россия».

- Мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей, - заметил источник.

В свою очередь в самой «Единой России» заявили, что будут помогать Собянину, в первую очередь, в решении рутинных вопросов – сборе подписей, организации встреч и т.д.

Напомним, Сергей Собянин стал мэром Москвы в 2010 году, незадолго до этого экс-градоначальник Юрий Лужков был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ.

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