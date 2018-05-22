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Константин Большаков
22 Мая, 2018 09:09
Собянин не пойдёт на выборы мэра от «Единой России»
Сергей Собянин.
Источник: Caoinform.ru
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.
Действующий градоначальник будет самовыдвиженцем.
Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин собирается участвовать в сентябрьских выборах главы города как самовыдвиженец, пишут федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники. Так, якобы в администрации президента заявили, что подобное решение связано с выборами 2013 года, когда Собянин также шёл самовыдвиженцем, а не от «ЕР», в которой он состоит.
Собеседники, близкие к мэрии, в свою очередь отметили, что рейтинг лично Сергея Собянина в Москве повыше, чем у партии «Единая Россия».
- Мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей, - заметил источник.
В свою очередь в самой «Единой России» заявили, что будут помогать Собянину, в первую очередь, в решении рутинных вопросов – сборе подписей, организации встреч и т.д.
Напомним, Сергей Собянин стал мэром Москвы в 2010 году, незадолго до этого экс-градоначальник Юрий Лужков был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ.
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