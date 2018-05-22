Собянин не пойдёт на выборы мэра от «Единой России»

Действующий градоначальник будет самовыдвиженцем.

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин собирается участвовать в сентябрьских выборах главы города как самовыдвиженец, пишут федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники. Так, якобы в администрации президента заявили, что подобное решение связано с выборами 2013 года, когда Собянин также шёл самовыдвиженцем, а не от «ЕР», в которой он состоит.

Собеседники, близкие к мэрии, в свою очередь отметили, что рейтинг лично Сергея Собянина в Москве повыше, чем у партии «Единая Россия».

- Мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей, - заметил источник.

В свою очередь в самой «Единой России» заявили, что будут помогать Собянину, в первую очередь, в решении рутинных вопросов – сборе подписей, организации встреч и т.д.

Напомним, Сергей Собянин стал мэром Москвы в 2010 году, незадолго до этого экс-градоначальник Юрий Лужков был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ.