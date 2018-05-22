ДТП

Виктория Грей
22 Мая, 2018 07:55

В Крыму пьяный инспектор ГИБДД стал виновником смертельного ДТП

ДТП на трассе «Ялта-Севастополь-Гаспра».
Источник: crimeapress.info
#ДТП

#смерть

#полицеский
Севастополь, 22 Мая - DIXINEWS.

В аварии, которая произошла 21 мая на трассе «Ялта-Севастополь-Гаспра», погибли женщина и её годовалый ребёнок.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что в Крыму столкнулись три автомобиля марок «Mercedes», «Kia» и «ВАЗ».

По предварительным данным, старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Mercedes» в свободное от службы время. Он двигался со стороны пгт.Гаспра в направлении трассы «Ялта-Севастополь» , в какой-то момент полицейский не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Kia». После столкновения, автомобиль сотрудника ГИБДД ещё и врезался в «ВАЗ».

«Сегодня около 18.40 в г. Ялте произошло столкновение 3-х легковых автомобилей, в результате чего пострадали несколько человек, из них 2 человека погибли, в т.ч. 1 малолетний ребенок. По предварительным данным, виновник ДТП – сотрудник ГИБДД УМВД по г. Ялте, управлявший личным автомобильным в свободное от службы время. По поручению первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Александра Горового на место происшествия выехали сотрудники Контрольно-профилактического и кадрового подразделений Центрального аппарата МВД России для проведения проверки и изучения всех обстоятельств происшествия. В случае, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По поручению первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Александра Горового на место происшествия выехали сотрудники Контрольно-профилактического и кадрового подразделений Центрального аппарата МВД России для проведения проверки и изучения всех обстоятельств происшествия.

В случае, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

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