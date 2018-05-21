Аксёнов поведал, как будут бороться с пробками на Крымском мосту

Это будет происходить в ручном режиме.

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, как власти намерены бороться с пробками на мосту через Керченский пролив, автомобильная часть которого была открыта 16 мая. По словам руководителя региона, будет организовано ручное регулирование потока машин.

- Как только сформируется пробка, будет режим ручного регулирования, - заверил Аксёнов.

Аксёнов признал, что существует проблема на дороге рядом с Феодосией, где туристы предпочитают переходить трассу в направлении моря, а также на ряде других региональных автомагистралей.

При этом сам Крымский мост Аксёнов назвал туристической достопримечательностью, и добавил, что многие его знакомые проехали по мосту, чтобы оценить его и «прикоснуться к чему-то хорошему».

Напомним, в открытии моста через Керченский пролив принял участие президент РФ Владимир Путин. На «Камазе» он проехал все 19 километров до противоположного берега.