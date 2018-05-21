|
Константин Большаков
21 Мая, 2018 18:44
Аксёнов поведал, как будут бороться с пробками на Крымском мосту
Крымский мост.
Источник: Evo-rus.com
Крым, 21 Мая - DIXINEWS.
Это будет происходить в ручном режиме.
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, как власти намерены бороться с пробками на мосту через Керченский пролив, автомобильная часть которого была открыта 16 мая. По словам руководителя региона, будет организовано ручное регулирование потока машин.
- Как только сформируется пробка, будет режим ручного регулирования, - заверил Аксёнов.
Аксёнов признал, что существует проблема на дороге рядом с Феодосией, где туристы предпочитают переходить трассу в направлении моря, а также на ряде других региональных автомагистралей.
При этом сам Крымский мост Аксёнов назвал туристической достопримечательностью, и добавил, что многие его знакомые проехали по мосту, чтобы оценить его и «прикоснуться к чему-то хорошему».
Напомним, в открытии моста через Керченский пролив принял участие президент РФ Владимир Путин. На «Камазе» он проехал все 19 километров до противоположного берега.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия