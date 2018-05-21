В центре Хруничева придумали, как снизить цену производства ракет "Ангара"

В космическом центре имени М.В. Хруничева нашли способ уменьшить трудоёмкость производства ракет класса "Ангара" в три раза.

Соответствующие данные содержатся в годовой финансовой отчётности предприятия. Их обнародовали на официальном сайте Центра.

"Проведение мероприятий по снижению себестоимости производства семейства ракет-носителей "Ангара" и ракет-носителей "Протон-М", в том числе разработан комплекс мероприятий (технологические и конструкторские), позволяющие снизить трудоемкость по ракетам-носителям "Протон" на 30 процентов, а по ракетам-носителям "Ангара" в три раза", - сообщили в ведомстве.

Согласно новой документации, цена на изготовление ракеты "Протон-М" установлена на уровень 1,4 миллиарда рублей. Ракеты-носители разновидности "Ангара" расцениваются в качестве экологически чистых. Их двигатели функционируют при помощи керосина и кислорода, без токсичного гептила.