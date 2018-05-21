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Константин Большаков
21 Мая, 2018 16:38
СМИ: «Прямая линия» с Путиным впервые пройдёт без зрителей
Владимир Путин.
Источник: Voicesevas.ru
Москва, 21 Мая - DIXINEWS.
Это необходимо, чтобы президент максимально сосредоточился на вопросах телезрителей.
В нынешнем году «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным может впервые пройти без зрителей в студии. Это, как пишет «Русская служба ВВС», необходимо для того, чтобы российский лидер сосредоточился на вопросах, которые будут заданы телезрителями.
Такую информацию издание публикует, ссылаясь на несколько источников, участвующих в подготовке к телетрансляции. Сама студия останется в прежнем месте - в Гостином дворе.
По данным сайта, «Прямая линия» пройдёт 7 июня. Между тем в Кремле официально пока не подтвердили эти сведения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти сделают «своевременное сообщение по «Прямой линии», когда придёт время.
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