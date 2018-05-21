СМИ: «Прямая линия» с Путиным впервые пройдёт без зрителей

Это необходимо, чтобы президент максимально сосредоточился на вопросах телезрителей.

В нынешнем году «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным может впервые пройти без зрителей в студии. Это, как пишет «Русская служба ВВС», необходимо для того, чтобы российский лидер сосредоточился на вопросах, которые будут заданы телезрителями.

Такую информацию издание публикует, ссылаясь на несколько источников, участвующих в подготовке к телетрансляции. Сама студия останется в прежнем месте - в Гостином дворе.

По данным сайта, «Прямая линия» пройдёт 7 июня. Между тем в Кремле официально пока не подтвердили эти сведения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти сделают «своевременное сообщение по «Прямой линии», когда придёт время.