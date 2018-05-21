Медведев провёл первое заседание правительства в новом составе

Глава кабмина обозначил основные направления работы нового правительства.

В понедельник, 21 мая, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл первое заседание правительства страны в обновлённом составе. Среди заместителей главы кабинета министров было много новых людей, которые на подобном мероприятии присутствовали впервые, отметил Медведев.

Как заявил Медведев, ключевым документом для работы правительство станут майские указы президента РФ Владимира Путина. Времени на раскачку нет, поэтому сразу же необходимо включаться в работу, добавил премьер.

- Прошу всех вице-премьеров организовать работу по тем направлениям, которые вы координируете. Окончательно распределить обязанности я намерен в ближайшую неделю, но вы и так знаете, чем должны заниматься, - сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к своим подчинённым.

Говоря о направлениях работы, Медведев выделил основные задачи, среди которых финансовый вопрос – министрам нужно определиться с источниками и параметрами финансирования, а также выяснить возможности региональных бюджетов; и вопрос об ответственности за реализацию национальных проектов, обозначенных президентом – необходимо скоординировать работу и определить ответственных по своим направлениям.