Политика

Константин Большаков
21 Мая, 2018 14:02

В Госдуме прокомментировали «оскорбление» Меркель цветами от Путина

Ирина Яровая.
Источник: life.ru
#Меркель

#Bild

#Яровая
Москва, 21 Мая - DIXINEWS.

Представитель нижней палаты парламента заявила, что немецкие журналисты не понимают простых правил этикета.

Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая прокомментировала статью немецкого издания Bild, в котором журналисты усмотрели оскорбление канцлера Германии Ангелы Меркель со стороны президента России Владимира Путина. Последний, напомним, подарил Меркель букет цветов, встречая её в своей резиденции в пятницу, 18 мая.

По словам госпожи Яровой, немецкие журналисты утратили чувство эстетики и красоты человеческих отношений. Дарить женщине цветы – прекрасная традиция и женская привилегия, подчеркнула Ирина Яровая.

- Так можно договориться до того, что «госпожа» или «фрау» тоже являются оскорблением, - резюмировала Яровая.

Напомним, Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным 18 мая. Стороны обсудили отношения между РФ и Германией, а также ряд международных проблем.

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