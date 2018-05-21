В Госдуме прокомментировали «оскорбление» Меркель цветами от Путина

Представитель нижней палаты парламента заявила, что немецкие журналисты не понимают простых правил этикета.

Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая прокомментировала статью немецкого издания Bild, в котором журналисты усмотрели оскорбление канцлера Германии Ангелы Меркель со стороны президента России Владимира Путина. Последний, напомним, подарил Меркель букет цветов, встречая её в своей резиденции в пятницу, 18 мая.

По словам госпожи Яровой, немецкие журналисты утратили чувство эстетики и красоты человеческих отношений. Дарить женщине цветы – прекрасная традиция и женская привилегия, подчеркнула Ирина Яровая.

- Так можно договориться до того, что «госпожа» или «фрау» тоже являются оскорблением, - резюмировала Яровая.

Напомним, Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным 18 мая. Стороны обсудили отношения между РФ и Германией, а также ряд международных проблем.