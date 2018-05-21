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Константин Большаков
21 Мая, 2018 14:02
В Госдуме прокомментировали «оскорбление» Меркель цветами от Путина
Ирина Яровая.
Источник: life.ru
Москва, 21 Мая - DIXINEWS.
Представитель нижней палаты парламента заявила, что немецкие журналисты не понимают простых правил этикета.
Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая прокомментировала статью немецкого издания Bild, в котором журналисты усмотрели оскорбление канцлера Германии Ангелы Меркель со стороны президента России Владимира Путина. Последний, напомним, подарил Меркель букет цветов, встречая её в своей резиденции в пятницу, 18 мая.
По словам госпожи Яровой, немецкие журналисты утратили чувство эстетики и красоты человеческих отношений. Дарить женщине цветы – прекрасная традиция и женская привилегия, подчеркнула Ирина Яровая.
- Так можно договориться до того, что «госпожа» или «фрау» тоже являются оскорблением, - резюмировала Яровая.
Напомним, Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным 18 мая. Стороны обсудили отношения между РФ и Германией, а также ряд международных проблем.
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