Криминал

Виктория Грей
21 Мая, 2018 14:25

В Приморье осужден таможенник-взяточник

Сотрудник таможенной службы.
Источник: zab.ru
#таможня

#взятка

#суд
Уссурийск, 21 Мая - DIXINEWS.

Он признан виновным по статье «Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за попустительство по службе, в крупном размере».

В Дальневосточном СУТ СК России пояснили, что собранных доказательств оказалось достаточными для вынесения приговора в отношении таможенного инспектора Уссурийской таможни.

Следствием и судом установлено, что осужденный занимался таможенным контролем одного общества с ограниченной ответственностью, которое занималось экспортом пиломатериалов в Китай. В период с октября по ноябрь 2016 года инспектор таможни получил от представителя компании лично и через посредника часть взятки из общей суммы 330 тысяч рублей. Деньги ему были переданы за ускорение проведения таможенных процедур и освобождение от ответственности в случае выявления нарушений таможенного законодательства России.

Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать в органах Федеральной таможенной службы должности сроком на 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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В Приморье осужден таможенник-взяточник
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