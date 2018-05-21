В Приморье осужден таможенник-взяточник

Он признан виновным по статье «Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за попустительство по службе, в крупном размере».

В Дальневосточном СУТ СК России пояснили, что собранных доказательств оказалось достаточными для вынесения приговора в отношении таможенного инспектора Уссурийской таможни.

Следствием и судом установлено, что осужденный занимался таможенным контролем одного общества с ограниченной ответственностью, которое занималось экспортом пиломатериалов в Китай. В период с октября по ноябрь 2016 года инспектор таможни получил от представителя компании лично и через посредника часть взятки из общей суммы 330 тысяч рублей. Деньги ему были переданы за ускорение проведения таможенных процедур и освобождение от ответственности в случае выявления нарушений таможенного законодательства России.

Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать в органах Федеральной таможенной службы должности сроком на 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.