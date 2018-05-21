Немцев оскорбили цветы, подаренные Меркель Путиным

Германские журналисты усмотрели в этом жесте неуважение.

Журналисты немецкого издания Bild написали, что президент РФ Владимир Путин, подаривший цветы канцлеру Германии Ангеле Меркель, «оскорбил её достоинство». Авторы таблоида уверены, что политики такого уровня должны обмениваться рукопожатием при встрече, а дарить цветы – «дурной тон». Встречу Путина и Меркель немецкие журналисты назвали «дипломатической дуэлью» и «обменом уколами».

Напомним, Ангела Меркель прилетела в Сочи 18 мая, где встретилась с Владимиром Путиным в его резиденции «Бочаров ручей». Как заявили в пресс-службе Кремля, стороны обсудили вопросы развития российско-германских отношений и актуальные международные проблемы.

Вопрос о снятии антироссийских санкций президент РФ поднимать не стал.