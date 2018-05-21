Берлускони рассказал о самой красивой части России

Политик вспомнил свою поездку в Крым три года назад.

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в эфире национального телевидения вспомнил о своей поезде в Крым в 2015 году. Бывший глава итальянского кабинета министров также рассказал, что ему больше всего понравилось на полуострове.

По словам Берлускони, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным он ехал на машине вдоль черноморского побережья, когда увидел красивые парки. На вопрос об их происхождении, сказал итальянский политик, Пути ответил, что парки появились ещё во времена правления Иосифа Сталина.

- Эти парки делают регион, конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России, - считает Сильвио Берлускони.

Берлускони приезжал в Крым в сентябре 2015 года. Вместе с Путиным он возложил цветы к мемориалу у подножья горы Гасфорта, посвящённого памяти погибших в Крымской войне солдат Сардинского королевства. Программа посещения полуострова была довольно насыщенной.