Президент Болгарии заявил о нужде в прямых поставках российского газа

Можно построить «болгарский поток», считает политик.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что стране необходимы прямые поставки российского газа через Чёрное море. Такое мнение болгарский лидер озвучил в интервью изданию «Ъ».

- Назовём это «болгарским потоком», - сказал Радев. – Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности.

Радев уверен, что от данного проекта выиграет не только Болгарии, но и Евросоюз в целом.

Напомним, во вторник, 22 мая, Румен Радев приедет в Сочи, где проведёт встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, лидеры собираются обсудить сотрудничество двух стран в разных сферах.