Экономика

Константин Большаков
21 Мая, 2018 09:05

Президент Болгарии заявил о нужде в прямых поставках российского газа

Румен Радев.
Источник: Poeu.ru
#Путин

#Радев

#Болгария
Москва, 21 Мая - DIXINEWS.

Можно построить «болгарский поток», считает политик.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что стране необходимы прямые поставки российского газа через Чёрное море. Такое мнение болгарский лидер озвучил в интервью изданию «Ъ».

- Назовём это «болгарским потоком», - сказал Радев. – Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности.

Радев уверен, что от данного проекта выиграет не только Болгарии, но и Евросоюз в целом.

Напомним, во вторник, 22 мая, Румен Радев приедет в Сочи, где проведёт встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, лидеры собираются обсудить сотрудничество двух стран в разных сферах.

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