"Горизонт событий" Би-2 с оркестром в Москве

18-19 мая в столичном "Крокус Сити Холле" прошли знаковые концерты отечественной рок-группы Би-2 совместно с академическим оркестром, посвящённые выходу их нового альбома "Горизонт событий".

Билеты на концерт были скуплены за 2 месяца до мероприятия. Музыканты отыграли с антрактом сет, в который вошли как новые записи, так и давно известные хиты. Также были исполнены несколько малоизвестных композиций. В данный момент группа проводит тур в поддержку нового альбома, однако по словам PR-менеджера группы Марии Вьюгиной, концерты с оркестром не входит в данное турне.

"В Москве мы играем с оркестром "Русской Филармонии". В его состав, который исполняет совместно с группой классические аранжировки, входит 70 человек, из них только 10 музыкантов и дирижёр играют постоянно, остальные присоединяется к составу в городах, в которых предстоит выступление. Мы отправляем нотные партитуры, они репетируют на местах. За 2-3 дня в город отправляется дирижер и отыгрывает сет. В день выступления репетируем полным составом совместно с группой", - поясняет Мария Вьюгина.

Дирижёром выступил Феликс Арановский - Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств России. В концерте также приняла участия специальный гость певица Тина Кузнецова, которая исполнила вместе с Шурой и Лёвой несколько песен.

Не обошлось на концерте и без уже ставшего традиционным флешмоба с песней "Лайки", когда слушатели во время её исполнения поднимали заранее розданный им "мерч" в виде Мики Мауса и кролика. Данная акция является частью партнерской программы Би-2 и одного из отечественных банков. Кроме того музыканты предложили поучаствовать в благотворительной акции Фонда Константина Хабенского, волонтеры которого собирали средства на лечение больных детей в холле концертного зала.

В планах музыкантов продолжить серию концертов совместно с академическим оркестром. Также было анонсирован предстоящий концерт группы, который состоится 27 октября в столичном "Олимпийском".