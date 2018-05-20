Кадыров рассказал подробности теракта в грозненском храме

Глава региона считает, что подобное может произойти в любом городе мира.

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал подробности теракта, произошедшего в православном храме в Грозном накануне. По словам чиновника, подобный теракт может произойти в любом городе мира, однако преступники, посмевшие поднять руку в столице Чечни, «немедленно завершат здесь свой позорный жизненный путь».

Кадыров рассказал, что группа бандитов проникла на территорию храма Архангела Михаила, на место происшествия прибыли силовики, которые ликвидировали всех боевиков. При нападении террористы использовали стрелковое оружие, обрез, ножи и топоры, а также имели пластиковые бутылки с горючей смесью.

- Имеется оперативная информация, что террористы получили с территории одной из западных стран приказ провести резонансную акцию с целью создания видимости наличия сил, - написал Кадыров на своей странице в соцсетях, добавив, что лично руководил операцией по ликвидации нападавших.

Кадыров отметил, что при нападении погибли двое полицейских и ещё один человек, который не установлен ни как сотрудник полиции, ни как прихожанин.

- Наши действия против террористов всегда будут быстрыми, жёсткими и бескомпромиссными, - заверил Кадыров.

Напомним, нападение на православный храм в Грозном произошло днём 19 мая.