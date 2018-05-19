Шарапова не вышла в финал турнира WTA

Российская теннисистка проиграла Симоне Халеп из Румынии.

В полуфинале Мария Шарапова не смогла выиграть у первой ракетки планеты Симоны Хапер и не смогла пройти в финал турнира в Риме. Итог встречи 6:4,1:6,4:6.

Вначале встречи россиянка владела преимуществом и выиграла первый сет. Но затем последовало слишком много ошибок на подаче и на приёме, что и привело к проигрышу.

В финале турнира WTA в Италии румынка встретится с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной.