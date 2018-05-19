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Виктория Грей
20 Мая, 2018 10:25
Шарапова не вышла в финал турнира WTA
Мария Шарапова в игре.
Источник: xsport.ua
Москва, 20 Мая - DIXINEWS.
Российская теннисистка проиграла Симоне Халеп из Румынии.
В полуфинале Мария Шарапова не смогла выиграть у первой ракетки планеты Симоны Хапер и не смогла пройти в финал турнира в Риме. Итог встречи 6:4,1:6,4:6.
Вначале встречи россиянка владела преимуществом и выиграла первый сет. Но затем последовало слишком много ошибок на подаче и на приёме, что и привело к проигрышу.
В финале турнира WTA в Италии румынка встретится с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной.
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