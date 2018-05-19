Криминал

Виктория Грей
20 Мая, 2018 07:30

В Грозном настоятель храма рассказал о нападении террористов

Храм Архангела Михаила в Грозном.
Источник: chet-nik.livejournal.com
#храм

#нападение

#боевики
Грозный, 20 Мая - DIXINEWS.

Все четверо боевиков были ликвидированы.

По словам настоятеля храма Архангела Михаила в Грозном, все прихожане находятся в шоковом состоянии после нападения боевиков на храм. Трагедия произошла 20 мая, в то время когда проходила вечерняя служба.

Следствием установлено, что на территорию храма вошли четверо молодых людей, которые были вооружены огнестрельным оружием, бутылками с зажигательной смесью и ножами. Они убили полицейских, которые охраняли церковь и попытались прорваться внутрь. Но прихожане быстро закрыли дверь, как только услышали выстрелы на улице. Злоумышленники на этом не остановились и начали стрелять по дверям. При этой стрельбе был ранен мужчина-врач, который находился внутри храма. А также террористам удалось убить ещё одного из прихожан.

В результате нападения двое полицейских и один гражданский были убиты, ещё двое правоохранителей и один прихожанин ранены. Всех четверых боевиков уничтожили.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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