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Виктория Грей
20 Мая, 2018 07:30
В Грозном настоятель храма рассказал о нападении террористов
Храм Архангела Михаила в Грозном.
Источник: chet-nik.livejournal.com
Грозный, 20 Мая - DIXINEWS.
Все четверо боевиков были ликвидированы.
По словам настоятеля храма Архангела Михаила в Грозном, все прихожане находятся в шоковом состоянии после нападения боевиков на храм. Трагедия произошла 20 мая, в то время когда проходила вечерняя служба.
Следствием установлено, что на территорию храма вошли четверо молодых людей, которые были вооружены огнестрельным оружием, бутылками с зажигательной смесью и ножами. Они убили полицейских, которые охраняли церковь и попытались прорваться внутрь. Но прихожане быстро закрыли дверь, как только услышали выстрелы на улице. Злоумышленники на этом не остановились и начали стрелять по дверям. При этой стрельбе был ранен мужчина-врач, который находился внутри храма. А также террористам удалось убить ещё одного из прихожан.
В результате нападения двое полицейских и один гражданский были убиты, ещё двое правоохранителей и один прихожанин ранены. Всех четверых боевиков уничтожили.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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