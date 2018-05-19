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Станислав Сикорский
19 Мая, 2018 10:38

Пятая часть россиян не может купить одежду из-за дохода

Заработная плата.
Источник: DixiNews
#население

#доходы

#бедность
Москва, 19 Мая - DIXINEWS.

Пятая часть населения Российской Федерации не в силах приобрести одежду или более дорогостоящие вещи.

Соответствующие данные собраны и обнародованы экспертами Национального агентства финансовых операций. Организация провела социальный опрос.

Согласно заявленной информации, пять процентов россиян стеснены в средствах при покупке еды.

Половина опрошенных граждан в состоянии приобрести себе пропитание и одежду. При этом лишь 19 процентов респондентов располагают возможностью покупать бытовую технику и мебель. Число наиболее обеспеченных россиян составило два процента.

Исследование провели в течение января 2018 года. Его участниками стали совершеннолетних россиян, проживающих в 140 населённых пунктах 42 регионов страны.

Опрошенные рассказали, что для полноценного проживания семьи из трёх человек необходим ежемесячный доход в 76 тысяч рублей.

Общее число жителей РФ, получающих ежемесячно менее прожиточного минимума, достигает 19 миллионов. Это 13 процентов от всего населения страны.

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