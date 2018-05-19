Политика

Константин Большаков
19 Мая, 2018 12:14

Путин соболезнует Кубе в связи с авиакатастрофой «Боинга»

Место авиакатастрофы в Гаване.
Источник: Chicago.cbslocal.com
#Путин

#Куба

#авиакатастрофа
Москва, 19 Мая - DIXINEWS.

Трагедия унесла жизни сотни человек.

Президент РФ Владимир Путин принёс соболезнования главе Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Бермудесу в связи с авиакатастрофой в аэропорту Гаваны. По последним сведениям, погибли порядка 100 человек, ещё троих обнаружили живыми, однако их состояние оценивается как критическое.

- Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе, - передаёт пресс-служба Кремля.

Падение «Боинга» произошло сразу же после взлёта в аэропорту Гаваны. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

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