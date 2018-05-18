Путин пришёл на встречу с Меркель с цветами

Канцлер Германии оценила джентльменский поступок российского лидера.

В пятницу, 18 мая, в Сочи прибыла немецкая делегация во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Её встретили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Путин пришёл с букетом кремовых роз и других цветов, который подарил Меркель прямо на крыльце своей резиденции.

Сама госпожа Меркель поблагодарила президента Путина за такой неожиданный сюрприз, после чего поздравила Медведева с очередным назначением на пост главы российского правительства.

После этого российский лидер и канцлер Германии отправились на переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин не будет поднимать на встрече с Ангелой Меркель вопрос об отмене антироссийских санкций.