Политика

Константин Большаков
18 Мая, 2018 16:29

Путин пришёл на встречу с Меркель с цветами

Владимир Путин и Ангела Меркель.
Источник: Ria.ru
#Путин

#Меркель

#цветы
Сочи, 18 Мая - DIXINEWS.

Канцлер Германии оценила джентльменский поступок российского лидера.

В пятницу, 18 мая, в Сочи прибыла немецкая делегация во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Её встретили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Путин пришёл с букетом кремовых роз и других цветов, который подарил Меркель прямо на крыльце своей резиденции.

Сама госпожа Меркель поблагодарила президента Путина за такой неожиданный сюрприз, после чего поздравила Медведева с очередным назначением на пост главы российского правительства.

После этого российский лидер и канцлер Германии отправились на переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин не будет поднимать на встрече с Ангелой Меркель вопрос об отмене антироссийских санкций.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Медведев озвучил членов нового правительства
Следственный комитет настаивает на аресте экс-замминистра культуры Пирумова
Путин и Асад обсудили в Сочи борьбу с терроризмом
Читайте в рубрике:
Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери
Британские силовики начали допрос Сергея Скрипаля
В Госдуме решили повременить с наказаниями за поддержку антироссийских санкций

Полигон, которого нет: РЕН ТВ разбирался в ситуации со взрывами в Удмуртии
Акт Вышинского: Москва ответит санкциями на арест главы "РИА Новости Украина"
WSJ узнала о давлении Трампа на Меркель из-за "Северного потока – 2"
Россельхознадзор нашёл антибиотики в клубнике из Китая
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пришёл на встречу с Меркель с цветами
Самара, 18 Мая, 16:18.
Самарцам предложили деньги за слоган к выборам губернатора
Волгоград, 18 Мая, 16:16.
Исторический фестиваль "Царицын" под Волгоградом перенесли
Казань, 18 Мая, 16:07.
В Татарстан позвали китайских автопроизводителей
Пермь, 18 Мая, 15:47.
Решетников вручил молодым учёным сертификаты на президентские гранты
Москва, 18 Мая, 15:35.
"Жёлтый" уровень погодный опасности объявили в Москве
Сочи, 18 Мая, 15:20.
Медведев озвучил членов нового правительства
Нижний Новгород, 18 Мая, 14:15.
Макеев покидает нижегородский избирком
Ростов-на-Дону , 18 Мая, 14:07.
Захоронение сотен павших красноармейцев нашли под Ростовом
Нижний Новгород, 18 Мая, 14:00.
В Нижнем Новгороде состоится полумарафон «Беги, Герой»
Москва, 18 Мая, 13:27.
Собянин заявил о снижении вредных выбросов в Москве
Екатеринбург, 18 Мая, 12:55.
В Екатеринбурге задержаны с поличным полицейские-взяточники
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия