|
Константин Большаков
18 Мая, 2018 16:29
Путин пришёл на встречу с Меркель с цветами
Владимир Путин и Ангела Меркель.
Источник: Ria.ru
Сочи, 18 Мая - DIXINEWS.
Канцлер Германии оценила джентльменский поступок российского лидера.
В пятницу, 18 мая, в Сочи прибыла немецкая делегация во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Её встретили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Путин пришёл с букетом кремовых роз и других цветов, который подарил Меркель прямо на крыльце своей резиденции.
Сама госпожа Меркель поблагодарила президента Путина за такой неожиданный сюрприз, после чего поздравила Медведева с очередным назначением на пост главы российского правительства.
После этого российский лидер и канцлер Германии отправились на переговоры.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин не будет поднимать на встрече с Ангелой Меркель вопрос об отмене антироссийских санкций.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия