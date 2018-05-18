Медведев озвучил членов нового правительства

Кандидатов премьер представил главе государства Владимиру Путину в резиденции в Сочи.

В пятницу, 18 мая, в резиденции в Сочи президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Глава кабинета министров представил российскому лидеру кандидатов в состав обновлённого правительства.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», первым вице-премьером – министром финансов стал Антон Силуанов. Также среди заместителей главы правительства окажутся Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (он же полпред президента РФ в ДФО), Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко (он же глава аппарата правительства).

МВД будет возглавлять Владимир Колокольцев, министром ГОЧС станет Евгений Зиничев, главой МИД остаётся Сергей Лавров, на посту министра обороны останется Сергей Шойгу. Министром юстиции станет Александр Коновалов, главой Минздрава – Вероника Скворцова, Владимир Мединский останется министром культуры, министром науки и высшего образования назначен Михаил Котюков, министром природных ресурсов – Дмитрий Кобылкин, главой министерства промышленности и торговли – Денис Мантуров, а министром просвещения – Ольга Васильева.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока возглавил Александр Козлов, министром РФ по делам Северного Кавказа станет Сергей Чеботарев, министром сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев, министром спорта – Павел Колобков, министром строительства и ЖКХ – Владимир Якушев, а министром транспорта – Евгений Дитрих.

Министром труда становится Максим Топилин, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Константин Носков, министром экономического развития – Максим Орешкин, а министром энергетики – Александр Новак.

- Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы. Я согласен, подпишу сегодня же все указы о назначении, - отметил Владимир Путин.

Напомним, мест в правительстве не нашлось бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу и экс-министру финансов Алексею Кудрину. Дворкович возглавил «Сколково», а Кудрин – Счётную палату.