Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери

Об этом сообщили власти Великобритании.

Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщили в национальной службе здравоохранения Англии.

Накануне, напомним, сообщалось о том, что британские следователи приступили к допросу Скрипаля. Это дало возможность предположить, что бывший полковник ГРУ не только пришёл в сознание, но и чувствует себя довольно хорошо для того, чтобы вести диалог с правоохранителями. Британских силовиков, в частности, интересовали поездки Скрипаля в другие европейские страны и общение со спецслужбами Эстонии и Чехии.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в марте 2018 года. В произошедшем Лондон винит Россию, хотя в Москве отрицают данные обвинения, напоминая об отсутствии доказательств.