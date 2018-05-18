Политика

Константин Большаков
18 Мая, 2018 12:51

Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери

Сергей Скрипаль, архивное фото.
Источник: dixinews.ru
#Скрипаль

#отравление

#Великобритания
Лондон, 18 Мая - DIXINEWS.

Об этом сообщили власти Великобритании.

Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщили в национальной службе здравоохранения Англии.

Накануне, напомним, сообщалось о том, что британские следователи приступили к допросу Скрипаля. Это дало возможность предположить, что бывший полковник ГРУ не только пришёл в сознание, но и чувствует себя довольно хорошо для того, чтобы вести диалог с правоохранителями. Британских силовиков, в частности, интересовали поездки Скрипаля в другие европейские страны и общение со спецслужбами Эстонии и Чехии.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в марте 2018 года. В произошедшем Лондон винит Россию, хотя в Москве отрицают данные обвинения, напоминая об отсутствии доказательств.

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