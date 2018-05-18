В Госдуме предложили отдавать заброшенные дома молодым специалистам

О состоянии большинства таких домов почему-то не упомянули.

Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой предложил передавать бесхозные дома в сельских поселениях молодым специалистам. Здания не должны простаивать, считает Толстой, при этом забывая, что большинство из заброшенных домов могут пребывать в плачевном состоянии.

Выступая на совместном заседании Молодёжного парламента при Госдуме и палаты молодых законодателей при Совфеде, Толстой отметил, что подобную возможность необходимо прописать в российском законодательстве. Имея «подъёмные», молодые люди или молодые семьи могут жить не в квартире, а в доме на селе, полагает чиновник.

Напомним, ранее Пётр Толстой, обсуждая возможность запрета импорта иностранных лекарств в нашу страну, предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником.