Власть

Константин Большаков
18 Мая, 2018 12:22

В Госдуме предложили отдавать заброшенные дома молодым специалистам

Пётр Толстой.
Источник: Rk.karelia.ru
#Толстой

#деревни

#молодыесемьи
Москва, 18 Мая - DIXINEWS.

О состоянии большинства таких домов почему-то не упомянули.

Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой предложил передавать бесхозные дома в сельских поселениях молодым специалистам. Здания не должны простаивать, считает Толстой, при этом забывая, что большинство из заброшенных домов могут пребывать в плачевном состоянии.

Выступая на совместном заседании Молодёжного парламента при Госдуме и палаты молодых законодателей при Совфеде, Толстой отметил, что подобную возможность необходимо прописать в российском законодательстве. Имея «подъёмные», молодые люди или молодые семьи могут жить не в квартире, а в доме на селе, полагает чиновник.

Напомним, ранее Пётр Толстой, обсуждая возможность запрета импорта иностранных лекарств в нашу страну, предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником.

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