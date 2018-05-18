Криминал

Виктория Грей
18 Мая, 2018 12:20

Следственный комитет настаивает на аресте экс-замминистра культуры Пирумова

Григорий Пирумов.
Источник: pikabu.ru
#хищение

#Пирумов

#эрмитаж
Москва, 18 Мая - DIXINEWS.

Он обвиняется в хищении денежных средств, которые были выделены на реконструкцию «Государственного Эрмитажа».

Пресс-служба Басманного суда Москвы сообщает, что Следственный комитет России требует арестовать бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиту Колесникова, которые обвиняются в совершении преступления «Мошенничество в крупном размере».

Бывший чиновник Пирумов был задержан 17 мая 2018 года за хищение порядка 450 миллионов рублей, которые были выделены на реконструкцию и строительство зданий «Эрмитажа».

«По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации», - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В октябре 2017 года Пирумов уже был судим по «делу рестовраторов», тогда его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, но сразу отпустили из зала суда, так как этот срок он уже провёл в СИЗО, пока шло следствие.

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