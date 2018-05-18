Клименко признал бессилие РКН перед Telegram

По мнению чиновника, нужно менять методы блокировок.

Российские чиновники, в частности специалисты Роскомнадзора, оказались бессильны в борьбе с мессенджером Telegram. Такое мнение озвучил советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Он признал, что на практике пришло время менять технологии блокировки, так как нынешние методы не работают. Клименко отметил, что «текущая структура фиксированного законодательного определения методов и способа блокировки не работает» и её необходимо ослабить.

- Роскомнадзор мог бы куда-то сдвинуться, мы его критикуем за блокировки Telegram, тем не менее, он просто исполняет закон в том виде, в котором он написан, - заявил советник президента в беседе с «Ъ».

Напомним, блокировка Telegram в России началась в середине апреля, когда владельцы мессенджера отказались российским властям предоставить доступ к ключам шифрования. Однако действия РКН привели к сбою в работе ряда других популярных сервисов, тогда как сам Telegram продолжает работать.