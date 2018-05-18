США признали вину России в химатаке в Сирии

Американцы уверены, что российские власти ответственны за это.

Госдепартамент США возложил на Россию ответственность за применение в Сирии химического оружия. К такому выводу в Вашингтоне пришли, изучив доклад организации по запрещению химического оружия.

- Россия обещала миру в 2013 году, что гарантирует уничтожение запасов химоружия в Сирии, и в конечном итоге несёт ответственность за его дальнейшее там использование, - заявили в Госдепе.

Доклад ОЗХО посвящён инциденту с применением химического оружия в районе Саракиб в феврале текущего года. Тогда появились сообщения, что в районе прошла бомбардировка боеприпасами с хлором. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что все выводы ОЗХО не имеют под собой доказательств.

Напомним, в апреле сообщалось о применении химоружия в сирийском городе Дума. После этого коалиция США, Великобритании и Франции нанесла по стране авиаудары, уничтожив объекты, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие.