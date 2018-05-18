Армия и оружие

Константин Большаков
18 Мая, 2018 09:43

США признали вину России в химатаке в Сирии

Сирия.
Источник: Russia-now.com
#Госдеп

#химическоеоружие

#Сирия
Вашингтон, 18 Мая - DIXINEWS.

Американцы уверены, что российские власти ответственны за это.

Госдепартамент США возложил на Россию ответственность за применение в Сирии химического оружия. К такому выводу в Вашингтоне пришли, изучив доклад организации по запрещению химического оружия.

- Россия обещала миру в 2013 году, что гарантирует уничтожение запасов химоружия в Сирии, и в конечном итоге несёт ответственность за его дальнейшее там использование, - заявили в Госдепе.

Доклад ОЗХО посвящён инциденту с применением химического оружия в районе Саракиб в феврале текущего года. Тогда появились сообщения, что в районе прошла бомбардировка боеприпасами с хлором. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что все выводы ОЗХО не имеют под собой доказательств.

Напомним, в апреле сообщалось о применении химоружия в сирийском городе Дума. После этого коалиция США, Великобритании и Франции нанесла по стране авиаудары, уничтожив объекты, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие.

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