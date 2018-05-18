Культура

Станислав Сикорский
18 Мая, 2018 09:23

Опрос выявил причины непопулярности "Евровидения" у россиян

"Евровидение-2018" в Лиссабоне.
Источник: DixiNews
#конкурс

#музыка

#опрос
Москва, 18 Мая - DIXINEWS.

За финальным этапом конкурса "Евровидение" в 2018 году следили вдвое меньше российских граждан, чем в 2016 году.

Соответствующую информацию обнародовал Всероссийских центр изучения общественного мнения. Согласно результатам опроса, 16 процентов россиян наблюдали финал песенного состязания.

Стоит также отметить, что мнения россиян относительно участия в "Евровидении" Юлии Самойловой и её выступления разделились примерно поровну.

По мнению главы практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, снижению интереса к конкурсу послужили две причины.

"С одной стороны, ситуация с "Евровидением" была перегрета. В факте участия Юлии Самойловой не было эффекта новизны. Ситуация была пережита год назад. В этих условиях повысить интерес к конкурсу, участию в нем Юлии очень сложно. С другой стороны, неудачное выступление Самойловой резко снизило текущий интерес", - полагает эксперт.

Напомним, победительницей "Евровидения" в 2018 году стала израильская певица Нетта Барзилай. Конкурс проходил в португальском Лиссабоне.

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