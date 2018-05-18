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Константин Большаков
18 Мая, 2018 09:09
Путин и Асад обсудили в Сочи борьбу с терроризмом
Владимир Путин и Башар Асад.
Источник: kremlin.ru
Сочи, 18 Мая - DIXINEWS.
Лидеры встретились накануне вечером.
В четверг, 17 мая, в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным прибыл сирийский лидер Башар Асад. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и подвели итоги борьбы с террористами.
Путин поздравил Асада с началом Рамадана и значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с боевиками. Российский лидер отметил, что благодаря действиям сирийских военных сделаны важные шаги для укрепления законной власти в стране.
- После этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса, - подчеркнул Владимир Путин, добавив, что следующая задача – экономическое восстановление страны и гуманитарная помощь.
Асад поздравил Путина с началом нового президентского срока и отметил, что площадь, контролируемая боевиками в Сирии, значительно сократилась. Ситуация в стране стабилизируется и власти надеются на политическое урегулирование конфликта.
- Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность. Однако мы вместе с вами и другими партнёрами и друзьями будем и дальше твёрдо двигаться вперёд в деле мирного процесса на благо достижения мира, - отметил президент Сирии.
Также Башар Асад выразил благодарность Владимиру Путину за важную роль российских вооружённых сил в борьбе с террористами в Сирии.
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