Политика

Константин Большаков
18 Мая, 2018 09:09

Путин и Асад обсудили в Сочи борьбу с терроризмом

Владимир Путин и Башар Асад.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Асад

#Сирия
Сочи, 18 Мая - DIXINEWS.

Лидеры встретились накануне вечером.

В четверг, 17 мая, в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным прибыл сирийский лидер Башар Асад. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и подвели итоги борьбы с террористами.

Путин поздравил Асада с началом Рамадана и значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с боевиками. Российский лидер отметил, что благодаря действиям сирийских военных сделаны важные шаги для укрепления законной власти в стране.

- После этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса, - подчеркнул Владимир Путин, добавив, что следующая задача – экономическое восстановление страны и гуманитарная помощь.

Асад поздравил Путина с началом нового президентского срока и отметил, что площадь, контролируемая боевиками в Сирии, значительно сократилась. Ситуация в стране стабилизируется и власти надеются на политическое урегулирование конфликта.

- Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность. Однако мы вместе с вами и другими партнёрами и друзьями будем и дальше твёрдо двигаться вперёд в деле мирного процесса на благо достижения мира, - отметил президент Сирии.

Также Башар Асад выразил благодарность Владимиру Путину за важную роль российских вооружённых сил в борьбе с террористами в Сирии.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Васильева, Скворцова и Топилин сохранят места в правительстве
Путин не намерен обсуждать с европейскими лидерами отмену санкций
Путин на «Камазе» проехался по Крымскому мосту
Читайте в рубрике:
Британские силовики начали допрос Сергея Скрипаля
В Госдуме решили повременить с наказаниями за поддержку антироссийских санкций
В ООН заявили о резком сокращении населения России к 2050 году

В Екатеринбурге недовольные родители штурмуют районный отдел образования
79-летний японский альпинист поднялся на гору Лхоцзе высотой 8516 метров
Париж призывает восстанавливать отношения с Россией
Ненастная погода потушила пожар на бывшем полигоне в Ижевске
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Незаконное здание автомойки снесли в Екатеринбурге
Сочи, 18 Мая, 09:09.
Путин и Асад обсудили в Сочи борьбу с терроризмом
Красноярск, 18 Мая, 08:16.
Театр кукол гастролирует по Красноярскому краю
Москва, 17 Мая, 20:49.
Сборная России не вышла в полуфинал на ЧМ по хоккею, проиграв канадцам
Москва, 17 Мая, 17:38.
Самойлова рассказала, почему хотела бросить "Евровидение"
Нижний Новгород, 17 Мая, 17:05.
В Нижнем Новгороде озвучили дату открытия детского театра "Вера"
Казань, 17 Мая, 16:32.
В Татарстане будут отдыхать почти неделю в июне
Санкт-Петербург, 17 Мая, 16:23.
«МПБО-2» везёт мусор в «Новоселки» под видом выравнивания свалки
Москва, 17 Мая, 16:02.
Васильева, Скворцова и Топилин сохранят места в правительстве
Екатеринбург, 17 Мая, 14:49.
Венедиктов поспорил на рубль, что Холманских покинет пост полпреда
Омск, 17 Мая, 14:20.
Игорь Никитин не будет тренировать омский «Авангард»
Лондон, 17 Мая, 14:15.
Британские силовики начали допрос Сергея Скрипаля
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия