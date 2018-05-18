Путин и Асад обсудили в Сочи борьбу с терроризмом

Лидеры встретились накануне вечером.

В четверг, 17 мая, в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным прибыл сирийский лидер Башар Асад. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и подвели итоги борьбы с террористами.

Путин поздравил Асада с началом Рамадана и значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с боевиками. Российский лидер отметил, что благодаря действиям сирийских военных сделаны важные шаги для укрепления законной власти в стране.

- После этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса, - подчеркнул Владимир Путин, добавив, что следующая задача – экономическое восстановление страны и гуманитарная помощь.

Асад поздравил Путина с началом нового президентского срока и отметил, что площадь, контролируемая боевиками в Сирии, значительно сократилась. Ситуация в стране стабилизируется и власти надеются на политическое урегулирование конфликта.

- Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность. Однако мы вместе с вами и другими партнёрами и друзьями будем и дальше твёрдо двигаться вперёд в деле мирного процесса на благо достижения мира, - отметил президент Сирии.

Также Башар Асад выразил благодарность Владимиру Путину за важную роль российских вооружённых сил в борьбе с террористами в Сирии.