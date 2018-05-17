Спорт

Виктория Грей
17 Мая, 2018 20:49

Сборная России не вышла в полуфинал на ЧМ по хоккею, проиграв канадцам

Матч Россия-Канада на ЧМ-2018 по хоккею.
Источник: ria.ru
#россия

#Канада

#хоккей
Москва, 17 Мая - DIXINEWS.

Хоккеисты сборной России потерпели поражение от сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Дании.

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что игра на «Роял Арене» в Копенгагене, которая состоялась 17 мая между сборными России и Канады завершилась со счётом 4:5 в овертайме.

У «красной машины» шайбы забросили Илья Михеев (33 минута), Александр Барабанов (37 минута), Сергей Андронов (49 минута) и Артем Анисимов (55 минута), у североамериканцев отличились Колтон Парэйко (5 минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (32 минута), Кайл Туррис (48 минута), Пьер-Люк Дюбуа (53 минута) и Райан О'Райлли (65 минута).

Впервые с 2013 года сборная России уезжает домой с Чемпионата без медалей. В 2014 году россияне взяли золото, в 2015 году наша команда завоевала серебро, а в 2016 и 2017 годах - бронзу. Сборная Канады вышла в полуфинал четвёртый год подряд.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Российские хоккеисты проиграли шведам на ЧМ
Сборная России выиграла Словакию на ЧМ по хоккею
Пашинян раскрыл, какими будут армяно-российские отношения
Читайте в рубрике:
Сборная России досрочно вышла в четвертьфинал на ЧМ в Дании
Сборная России с трудом «вырвала» победу в матче со швейцарцами
Российские хоккеисты проиграли чехам на ЧМ-2018

Установку в домах "умных" счетчиков сделают обязательной
79-летний японский альпинист поднялся на гору Лхоцзе высотой 8516 метров
Париж призывает восстанавливать отношения с Россией
Ненастная погода потушила пожар на бывшем полигоне в Ижевске
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная России не вышла в полуфинал на ЧМ по хоккею, проиграв канадцам
Москва, 17 Мая, 17:38.
Самойлова рассказала, почему хотела бросить "Евровидение"
Нижний Новгород, 17 Мая, 17:05.
В Нижнем Новгороде озвучили дату открытия детского театра "Вера"
Казань, 17 Мая, 16:32.
В Татарстане будут отдыхать почти неделю в июне
Санкт-Петербург, 17 Мая, 16:23.
«МПБО-2» везёт мусор в «Новоселки» под видом выравнивания свалки
Москва, 17 Мая, 16:02.
Васильева, Скворцова и Топилин сохранят места в правительстве
Екатеринбург, 17 Мая, 14:49.
Венедиктов поспорил на рубль, что Холманских покинет пост полпреда
Омск, 17 Мая, 14:20.
Игорь Никитин не будет тренировать омский «Авангард»
Лондон, 17 Мая, 14:15.
Британские силовики начали допрос Сергея Скрипаля
Челябинск, 17 Мая, 13:57.
Правительство Челябинска напомнило об опасности лесных пожаров
Уфа, 17 Мая, 13:43.
В ФСБ по Башкирии новый начальник
Москва, 17 Мая, 13:20.
Голикова расплакалась, покидая пост главы Счётной палаты (ВИДЕО)
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия