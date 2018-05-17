Сборная России не вышла в полуфинал на ЧМ по хоккею, проиграв канадцам

Хоккеисты сборной России потерпели поражение от сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Дании.

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что игра на «Роял Арене» в Копенгагене, которая состоялась 17 мая между сборными России и Канады завершилась со счётом 4:5 в овертайме.

У «красной машины» шайбы забросили Илья Михеев (33 минута), Александр Барабанов (37 минута), Сергей Андронов (49 минута) и Артем Анисимов (55 минута), у североамериканцев отличились Колтон Парэйко (5 минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (32 минута), Кайл Туррис (48 минута), Пьер-Люк Дюбуа (53 минута) и Райан О'Райлли (65 минута).

Впервые с 2013 года сборная России уезжает домой с Чемпионата без медалей. В 2014 году россияне взяли золото, в 2015 году наша команда завоевала серебро, а в 2016 и 2017 годах - бронзу. Сборная Канады вышла в полуфинал четвёртый год подряд.