Культура

Станислав Сикорский
17 Мая, 2018 17:38

Самойлова рассказала, почему хотела бросить "Евровидение"

Юлия Самойлова на пресс-конференции.
Источник: РИА Новости
#конкурс

#музыка

#искусство
Москва, 17 Мая - DIXINEWS.

Певица Юлия Самойлова рассказала о желании отказаться от участия в "Евровидении" в 2018 году.

С соответствующим заявлением участница песенного конкурса выступила на специальной пресс-конференции. По её словам, она сомневалась относительно своего участия уже во время подготовки.

"У меня были мысли отказаться, когда я поняла, что подготовка к Евровидению идет не так, как я себе представляла, но я подумала, что смогу справиться. Все-таки это была моя мечта, и я рада, что это в моей жизни произошло", - подчеркнула Самойлова.

Она отметила, что старается не воспринимать остро критику, которой подвергают её выступление на европейской сцене в социальных сетях.

Стоит напомнить, что в нынешнем году "Евровидение" принял Лиссабон. Победительницей конкурса стала израильская исполнительница Нетта Барзилай.

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