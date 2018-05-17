Васильева, Скворцова и Топилин сохранят места в правительстве

Они будут занимать высокие посты.

Федеральные СМИ со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщили о том, что нынешний министр образования и науки РФ Ольга Васильева сохранит место в кабинете министров. Ей пророчат должность главы министерства просвещения.

В свою очередь на кресло главы Миннауки и высшего образования (Минобразования разделят на два министерства – министерство науки и высшего образования и министерство просвещения, - прим. ред.) претендует заместитель Васильевой Григорий Трубников.

Также сообщается, что Максим Топилин сохранит за собой пост министра труда и соцзащиты, а Вероника Скворцова продолжит руководить министерство здравоохранения.

Официальное представление кандидатов на посты министров состоится уже в пятницу, 18 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назовёт своих избранников на должности в кабинете министров президенту РФ Владимиру Путину.