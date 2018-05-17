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Константин Большаков
17 Мая, 2018 14:15
Британские силовики начали допрос Сергея Скрипаля
Полиция Лондона.
Источник: Galleryhip.com
Лондон, 17 Мая - DIXINEWS.
Судя по всему, он в сознании и может говорить.
Издание Sky News в четверг, 17 мая, сообщило о том, что британские следователи начали допрос бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который после отравления остаётся в больнице. По всей видимости, его состояние улучшилось, раз правоохранители могут вести разговор.
По информации издания, силовиков интересуют поездки Скрипаля в Лондон, которые были довольно частыми. Предполагается, что экс-полковник ГРУ встречался с бывшим сотрудником MI6 (служба разведки Великобритании).
Кроме того, британские следователи хотят знать, с какой целью Сергей Скрипаль посещал другие страны. В частности, ранее СМИ сообщали, что Скрипаль встречался со спецслужбами Эстонии и Чехии.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в начале марта 2018 года в Солсбери. Лондон сразу же обвинил в этом Россию, в Москве же обвинения отвергли, указав на отсутствие доказательств. Вслед за этим последовал скандал с высылкой российских дипломатов из ряда зарубежных стран, РФ ответила зеркальными мерами.
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