Британские силовики начали допрос Сергея Скрипаля

Судя по всему, он в сознании и может говорить.

Издание Sky News в четверг, 17 мая, сообщило о том, что британские следователи начали допрос бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который после отравления остаётся в больнице. По всей видимости, его состояние улучшилось, раз правоохранители могут вести разговор.

По информации издания, силовиков интересуют поездки Скрипаля в Лондон, которые были довольно частыми. Предполагается, что экс-полковник ГРУ встречался с бывшим сотрудником MI6 (служба разведки Великобритании).

Кроме того, британские следователи хотят знать, с какой целью Сергей Скрипаль посещал другие страны. В частности, ранее СМИ сообщали, что Скрипаль встречался со спецслужбами Эстонии и Чехии.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в начале марта 2018 года в Солсбери. Лондон сразу же обвинил в этом Россию, в Москве же обвинения отвергли, указав на отсутствие доказательств. Вслед за этим последовал скандал с высылкой российских дипломатов из ряда зарубежных стран, РФ ответила зеркальными мерами.