Власть

Константин Большаков
17 Мая, 2018 13:20

Голикова расплакалась, покидая пост главы Счётной палаты

Татьяна Голиков в Госдуме.
Источник: Twitter.com
#ГосДума

#Голикова

#Счётнаяпалата
Москва, 17 Мая - DIXINEWS.

Но впереди у неё не менее ответственная работа.

В четверг, 17 мая, глава Счётной палаты Татьяна Голикова, покидая этот пост, выступила перед депутатами Госдумы, подведя итоги своего пребывания на должности. Произнося прощальную речь, Голикова не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Парламентарии поддержали её аплодисментами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Голикову за проделанную работу. Отмечается, что за 5 лет, пока Голикова возглавляла Счётную палату, в бюджет страны было возвращено более 42 млрд рублей.

Представление о досрочном снятии Голиковой с должности главы Счётной палаты внёс президент РФ Владимир Путин после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера.

На новом посту в правительстве Татьяна Голикова будет курировать социальную политику.

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