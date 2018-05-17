Голикова расплакалась, покидая пост главы Счётной палаты

Но впереди у неё не менее ответственная работа.

В четверг, 17 мая, глава Счётной палаты Татьяна Голикова, покидая этот пост, выступила перед депутатами Госдумы, подведя итоги своего пребывания на должности. Произнося прощальную речь, Голикова не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Парламентарии поддержали её аплодисментами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Голикову за проделанную работу. Отмечается, что за 5 лет, пока Голикова возглавляла Счётную палату, в бюджет страны было возвращено более 42 млрд рублей.

Представление о досрочном снятии Голиковой с должности главы Счётной палаты внёс президент РФ Владимир Путин после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера.

На новом посту в правительстве Татьяна Голикова будет курировать социальную политику.