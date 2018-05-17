В Госдуме решили повременить с наказаниями за поддержку антироссийских санкций

Законопроект потребовал дополнительного обсуждения.

В четверг, 17 мая, депутаты Государственной думы РФ приняли во втором чтении законопроект о контрсанкциях. Помимо пункта о запрете импорта зарубежных лекарств, из документа исчезла норма об ограничениях для российских компаний и банков с иностранным участием. Третье чтение закона состоится 22 мая.

В то же время в Госдуме решили отложить принятие законопроекта о введении наказаний за соблюдение антироссийских санкций на территории нашей страны, а также за действия, повлёкшие введение таких санкций. 23 мая этот документ будут обсуждать дополнительно, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Напомним, документ о контрсанкциях в Госдуму внесли, помимо Володина, лидеры всех четырёх думских фракций в ответ на «недружественные действия США и других стран в отношении России».