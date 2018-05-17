По Крымскому мосту проехали 20 тысяч автомобилей и мотоциклов

За суточный период Крымским мостом воспользовались 20 тысяч автомобилистов и мотоциклистов.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ФКУ Упрдор "Тамань". В обе стороны проехало примерно равное количество транспортных средств.

"За первые сутки по Крымскому мосту проехало более 20 000 транспортных средств. В направлении Керчи с 5.30 16 мая до 5.30 17 мая проехало около 10 700 транспортных средств и около 10 000 проехали в сторону Тамани", - сообщили в представительстве.

Наиболее интенсивное движение зафиксировано ранним утром и вечером. Показатели занятости автомобильного пути достигали 25-30 процентов.

Безопасность на мосту поддерживают шесть комплексных дорожных машин, четыре автомобиля дорожных мастеров, а также четыре эвакуатора разной мощности.