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Станислав Сикорский
17 Мая, 2018 11:13
По Крымскому мосту проехали 20 тысяч автомобилей и мотоциклов
Крымский мост.
Источник: DixiNews
Крым, 17 Мая - DIXINEWS.
За суточный период Крымским мостом воспользовались 20 тысяч автомобилистов и мотоциклистов.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ФКУ Упрдор "Тамань". В обе стороны проехало примерно равное количество транспортных средств.
"За первые сутки по Крымскому мосту проехало более 20 000 транспортных средств. В направлении Керчи с 5.30 16 мая до 5.30 17 мая проехало около 10 700 транспортных средств и около 10 000 проехали в сторону Тамани", - сообщили в представительстве.
Наиболее интенсивное движение зафиксировано ранним утром и вечером. Показатели занятости автомобильного пути достигали 25-30 процентов.
Безопасность на мосту поддерживают шесть комплексных дорожных машин, четыре автомобиля дорожных мастеров, а также четыре эвакуатора разной мощности.
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