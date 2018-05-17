В ООН заявили о резком сокращении населения России к 2050 году

Население РФ значительно сократится через несколько десятков лет, уверены в организации.

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал прогноз, согласно которому к 2050 году население России сократится на десяток миллионов человек. Специалисты организации считают, что к тому времени в нашей стране останется 132,7 млн человек.

Если сравнивать эту цифру с показателями 2015 года, то население сократится почти на 20 млн человек, утверждают в департаменте. При этом там заявляют, что 110,6 млн россиян будут жить в городах, и лишь 22,1 млн человек в сельской местности.

По мнению экспертов ООН, Россия по-прежнему остаётся в списке стран, где в ближайшие несколько десятилетий население пойдёт на убыль. Стоит отметить, что ранее в организации уже прогнозировали сокращение численности россиян до 129 млн человек (в докладе 2015 года) и 116 млн человек (в докладе 2009 года) к 2050 году.

По данным за 2017 год, сейчас общая численность населения РФ составляет 146,8 млн человек.