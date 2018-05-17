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Виктория Грей
17 Мая, 2018 10:05
МЧС ликвидировало огонь на полигоне в Удмуртии
Взрыв снарядом на полигоне в селе Пугачёво.
Источник: gazeta.ru
Ижевск, 17 Мая - DIXINEWS.
В селе Пугачёво Малопургинского района Удмурсткой Республики на территории бывшего арсенала открытое горение устранено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Также в ведомстве сообщили: «Сейчас с помощью сил авиации продолжается тушение отдельных очагов задымления. Всего авиацией МЧС было вылито 106 тонн воды, а наземной группировкой с помощью автоцистерн — 66 тонн воды».
В происшествии не пострадали ни люди, ни близлежащие здания. Жители военного городка и дети из санатория «Ласточка» были эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания.
Пожар на бывшем военном арсенале произошёл 16 мая 2018 года. Из-за возгорания сухой травы начался взрыв снарядов. Площадь пожара составила порядка 50 гектаров.
В настоящий момент управление МЧС всё же работает в режиме повышенной готовности.
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