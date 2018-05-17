МЧС ликвидировало огонь на полигоне в Удмуртии

Взрыв снарядом на полигоне в селе Пугачёво.

В селе Пугачёво Малопургинского района Удмурсткой Республики на территории бывшего арсенала открытое горение устранено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Также в ведомстве сообщили: «Сейчас с помощью сил авиации продолжается тушение отдельных очагов задымления. Всего авиацией МЧС было вылито 106 тонн воды, а наземной группировкой с помощью автоцистерн — 66 тонн воды».

В происшествии не пострадали ни люди, ни близлежащие здания. Жители военного городка и дети из санатория «Ласточка» были эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания.

Пожар на бывшем военном арсенале произошёл 16 мая 2018 года. Из-за возгорания сухой травы начался взрыв снарядов. Площадь пожара составила порядка 50 гектаров.

В настоящий момент управление МЧС всё же работает в режиме повышенной готовности.