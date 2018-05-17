Политика

Константин Большаков
17 Мая, 2018 09:20

Трамп приказал подготовить дополнительные антироссийские санкции

Дональд Трамп.
Источник: Taggit.news
#санкции

#Трамп

#ракеты
Вашингтон, 17 Мая - DIXINEWS.

Москва нарушила договор о ракетах, считает американский лидер.

США собираются ввести дополнительные санкции в отношении России из-за несоблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующие поручение госсекретарю Майклу Помпео дал американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как заявили в Вашингтоне, такие действия связаны с требованиями американского закона о военном бюджете страны на текущий год. Помпео предстоит обсудить новые ограничения с министрами обороны и торговли США, директором национальной разведки.

Ожидается, что санкции коснутся лиц, ответственных за невыполнение Россией ДРСМД, среди которых могут оказаться и члены российского правительства.

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Трамп приказал подготовить дополнительные антироссийские санкции
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